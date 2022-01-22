СК возбудил уголовное дело после отравления двоих детей угарным газом в Самаре

Следователи считают, что в произошедшем есть вина управляющей компании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи возбудили уголовное дело из-за отравления двоих детей угарным газом. ЧП произошло вечером 21 января 2022 года в квартире дома на улице Партизанской. Правоохранители полагают, что в этом есть вина управляющей компании.

Пострадавшие — двое детей 2020 и 2021 годов рождения. Их увезли в больницу с признаками отравления окисью углерода. Медики оказали малышам необходимую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Ранее в прокуратуре Советского района сообщали, что ЧП могло произойти из-за неисправной газовой колонки.

— По предварительным данным, причиной произошедшего стало ненадлежащее оказание УК услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сотрудникам управляющей компании может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Максимальное наказание по данной статье — до 2 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства случившегося.