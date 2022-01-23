В Самаре в 2022 году начнут ремонтировать больницу Красного Креста на улице Льва Толстого

Здание планируют приспособить под больницу Фото: Twitter.com

Здание миссии Красного Креста, расположенное на улице Льва Толстого в Самаре, начнут приводить в порядок уже в 2022 году. Связано это с тем, что необходимо обеспечить медицинской помощью жителей Железнодорожного района, которые вынуждены ходить по поликлиникам по 17 разным адресам.

— Изначально реконструкция была запланирована на 2024 год, но ситуация такая, что пришлось ее передвинуть на 2022 год, — сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Отметим, что здание на Льва Толстого, 136, было построено в 1902 году. Ранее сообщалось, что на ремонт и проектирование направят 21,7 млн рублей. По планам, исторический объект хотели приспособить под поликлинику, рассчитанную на 70 коек и 260 посещений в смену.