Плата за проезд по мосту через Волгу в районе Климовки может увеличиться

Новый мост строят высокими темпами

Стоимость проезда по платной дороге через мост через Волгу в районе Климовки в Самарской области может увеличиться. Как рассказал губернатор региона Дмитрий Азаров, сейчас заложенный уровень стоимости в два раза ниже среднероссийского. Как отметил глава региона, сейчас все документы с запросом на дополнительное финансирование стройки уже отправили в федеральные ведомства, скоро будет назначено совещание по этому поводу.

Стоимость проекта выросла потому, что подорожали строительные материалы. Дмитрий Азаров объяснил, что предложено несколько моделей увеличения допфинансирования, во всех предложены варианты повышения эффективности использования и получения дополнительных доходов в дальнейшем. В регионе ждут, что дополнительное финансирование будет одобрено уже в ближайшее время.

Напомним, что мост через Волгу начали строить еще в 2019 году. Сейчас все работы идут в запланированном графике. Мы рассказывали, как сейчас выглядит стройка. Общая длина моста через Волгу составит 3,7 км. Протяженность новой дороги составит 99 км. Мст войдет в состав трассы, которая соединит Западную Европу и Китай и станет новым аналогом "Шелкового пути".