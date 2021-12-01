Мост через Волгу около Тольятти: на каком этапе строительство, что там происходит в декабре 2021

Около Тольятти строят мост через Волгу. Фото - правительство Самарской области

В Самарской области продолжается строительство моста через Волгу с обходом Тольятти и выходом на трассу М-5. Мост войдет в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Ожидается, что новый мост позволит снизить транспортную нагрузку на Тольятти, особенно что касается грузового транспорта. Мост пересечет Волгу в районе Климовки и села Подстепки.

С появлением моста сократиться время поездки до Москвы из Самарской области, а в областном самарском правительстве предполагают, что это повысит инвестиционную привлекательность ОЭЗ «Тольятти» и технопарка «Жигулевская долина».

Также сделают новые транспортные развязки и дороги, которые будут вести к мосту. Общая длина моста через Волгу составит 3,7 км. Протяженность новой дороги составит 99 км.

Мост надвигается

Мост начали строить в 2019 году. Сейчас готовность объекта, по данным правительства Самарской области, составляет 37,8%. До конца текущего, 2021 года, степень готовности хотят довести до 43,23%.

Как сообщили в региональном правительстве, на настоящее время состоялись надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух – на левом. Очередная надвижка запланирована в период с 15 по 25 декабря этого года.

Дороги строятся

В рамках строительства моста вокруг также делают дороги и транспортные развязки. Сейчас на 48,46 км выполнено устройство верхнего слоя основания.

Решается вопрос, что делать с шумовой нагрузкой от транспорта, который пойдет по трассе. Среди вариантов – заменить стекла в домах поселка на пластиковые. В руководстве области поручили региональному минтрансу убедиться, решит ли это проблему с шумом и продумать возможность установки шумозащитных экранов.

Завершить работы планируют в 2023 году. Общая стоимость работ по возведению объекта составляет 121 млрд рублей.

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