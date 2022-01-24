Под Тольятти спасатели ночью вытащили из снежного плена троих молодых парней на снегоходе

Спасатели до полуночи искали пострадавших по темноте. Фото: ПСС Самарской области

Вечером, 23 января 2022 года, на пульт оперативного дежурного Поисково-спасательной службы Самарской области поступило сообщение о застрявшем под Тольятти снегоходе. Трое 25-летних парней поехали покататься, но возле села Березовый Солонец транспортное средство намертво увязло в снегу. Молодые люди безуспешно пытались вытащить снегоход, замерзли и вызвали на помощь спасателей.

К месту происшествия в 20:20 был направлен спасательный отряд из Тольятти. Поиск замерзающих на застрявшем снегоходе осложнялся темным временем суток и высоким снежным покровом.

В 00:30, 24 января 2022 года, пострадавшие были спасены из снежного плена. К счастью, они не успели получить обморожение, медицинская помощь им не понадобилась.

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