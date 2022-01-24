Коронавирус подтвердился у 1192 жителей Самарской области 24 января 2022 года

С приходом омикрона самарцы стали чаще заражаться COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. По данным на понедельник, 24 января 2022 года, подтвердились еще 1 192 случая заражения. Это почти на 260 человек больше, чем накануне. Общая заболеваемость достигла 209 376.

Число выздоровевших за сутки по-прежнему превышает количество инфицированных. Выписались с больничного 1 434 жителя региона. За все время побороть COVID-19 удалось 185 746 пациентам. Однако спасти удается не всех. Скончались еще 9 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 617 летальных случаев.

Напомним, до недавнего времени в общественных местах губернии работали пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Узнать, болен человек КВИ или нет, там можно было всего за 15 минут. Работу пунктов приостановили из-за роста заболеваемости COVID-19.