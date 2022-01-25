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Общество25 января 2022 7:24

Автомобилистам запретят парковаться на ул. Арцыбушевской и Красноармейской в Самаре

Ограничения позволят повысить уровень пропускной способности дорог
Анастасия ФИЛАТОВА
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В центре Самары введут запрет на парковку на двух улицах

В центре Самары введут запрет на парковку на двух улицах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Автомобилисты не смогут парковаться еще на двух улицах в центре Самары. Речь идет про Красноармейскую и Арцыбушевскую. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

— Запрет парковки планируется ввести на следующих участках: по улице Красноармейской от Фрунзе до Крымской площади и по улице Арцыбушевской от Полевой до Чкалова. При необходимости зона ограничений будет расширена, — отметили в ведомстве.

Корректировки связаны с началом строительства станции метро «Театральная». Их ввели, чтобы увеличить пропускную способность дорог на Арцыбушевской и Красноармейской. На время работ закрыли участок улицы Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской. Трамваи №№ 5, 15, 20, 20к и 22 пустили в объезд по улице Арцыбушевской. Напомним, запрет на парковку также действует возле театра оперы и балета.