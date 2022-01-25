В Самаре мозаику «Революция» и «Социалистическое строительство» на Доме профсоюзов защитят от уничтожения

Мозаику на Доме профсоюзов включили в перечень объектов культурного наследия

Управление государственной охраны объектов культурного наследия опубликовало приказ о включении легендарного мозаичного панно на Доме профсоюзов в Самаре в перечень объектов культурного наследия. Дом профсоюзов находится на Волжском проспекте, 19.

Ранее мозаика «Революция» и «Социалистическое строительство» входило в печень выявленных объектов культурного наследия. Теперь мозаику оценили на федеральном уровне и включат ее в единый реестр ОКН.

В мозаике отражены революционные события, первые годы советской власти и коммунистические лозунги. Над этой мозаикой в 1968 году трудилась целая бригада художников.

Напомним, ранее стало известно, что региональное отделение ВООПИиК создали проект «Мозаика модернизма», который является продолжением проекта «Лица модернизма». Активисты собирают электронный и печатный каталог позднесоветских, а также постсоветских мозаик Куйбышева – Самары.