Частные перевозчики подняли стоимость проезда в самарских маршрутках в январе 2022 года

Тарифы повысили в маршрутках, которые ездят до Кошелев-парка и Петра Дубравы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подняли стоимость проезда еще в нескольких коммерческих автобусах. Билеты подорожали в маршрутках, которые курсируют в сторону микрорайона Крутые Ключи и поселка Петра Дубрава. Об этом в соцсетях сообщают горожане.

По словам самарцев, тарифы подняли в межмуниципальных автобусах № 305д и 396 (бывшие 205 и 96). Теперь пассажирам приходится платить за поездку по городу не 35, а 38 рублей. Путь до Кошелев-парка и Петра Дубравы дороже — уже 45 рублей. При этом жители жалуются, что маршруты после продления стали реже ходить. Если 396-й и 368-й еще можно встретить, то 305-й и 395-й вообще пропали.

До 38 рублей также подняли стоимость проезда в маршрутках № 217, 226, 229, 247, 261 и 266. Повысили тарифы и в межмуниципальном автобусе № 480. Напомним, частные перевозчики начали поднимать цены на билеты с января 2022 года. Тарифы стали расти после повышения стоимости проезда в муниципальном транспорте. Теперь поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе или метро за наличку стоит 35 рублей, а по карте — 32 рубля.