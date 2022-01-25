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Общество25 января 2022 15:06

В исторической части Самары водителям ограничили парковку на некоторых улицах

Об этом сообщили в городской администрации
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Водителей просят быть внимательнее к знакам. Фото: администрация городского округа

Водителей просят быть внимательнее к знакам. Фото: администрация городского округа

Водителям автомобилей запретили парковаться на некоторых улицах в исторической части города из-за строительства новой станции метро. С февраля по март 2022 года начнут действовать ограничения на остановки автомобилей.

- Это необходимые меры в связи со строительством новой станции метрополитена, - отмечают в администрации Самарской области.

Изменения внесли по следующим адресам: от улицы Полевой до улицы Чкалова; от улицы Арцыбушевской до улицы Фрунзе; от улицы Вилоновской до улицы Маяковского; от улицы Фрунзе до улицы Урицкого; от улицы Галактионовской до улицы Самарской; от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской и от улицы Чапаевской до Арцыбушевской.

Напомним, что ранее автомобилистам запретили парковаться ул.Арцыбушевской и Красноармейской. Ограничения направлены на повышение уровня пропускной способности дорог.