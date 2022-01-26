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Общество26 января 2022 8:29

В МЧС опровергли сообщения об эвакуации жилых домов в Самаре

Информация оказалась ложной
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В МЧС заявили, что не собираются проводить никакие учебные эвакуации

В МЧС заявили, что не собираются проводить никакие учебные эвакуации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регуправлении МЧС прокомментировали сообщения об эвакуации домов в Самаре 29 января 2022 года. В ведомстве заявили, что информация в объявлениях, которые появились на подъездах в Промышленном районе, не соответствует действительности.

— Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Самарской области проводить не планирует, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее жителей Самары переполошили объявления об учебной эвакуации. Якобы это будет отработка действий населения и экстренных служб на случай возникновения ЧС, в том числе угрозы распространения COVID-19. В листовках сообщалось, что горожанам придется на несколько дней покинуть свои дома и отправиться в пункты временного размещения. Тем, кто откажется участвовать в учениях, пригрозили штрафами.