В Самаре у наркодилера нашли более 1 кг героина

Мужчине грозит лишение свободы до конца жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд избрал меру пресечения в отношении иностранца, у которого нашли более 1 кг героина. Мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков. Его отправили в СИЗО.

- Санкция части 5 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Уроженца ближнего зарубежья подозревают в продаже и хранении наркотиков. В результате проверки сотрудники правоохранительных органов нашли в его доме 1255,6 грамма героина. Это особо крупный размер. Суд постановил взять мужчину под стражу на два месяца. Расследование продолжается.