В Самаре возбудили уголовное дело из-за гибели 14-летнего школьника в квартире

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах смерти мальчика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело после гибели 14-летнего подростка. Тело школьника нашли вечером 24 января 2022 года в квартире на 6-й просеке в Промышленном районе города.

— По предварительной версии, это был суицид. Насколько известно, ранее мальчик не высказывал намерений об уходе из жизни. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», — сообщил «КП-Самара» источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что подросток учился в 8 классе одной из школ Промышленного района. На учете в ПДН не состоял. Жил вместе с матерью. На месте происшествия стражи порядка нашли личный дневник мальчика и сотовый телефон. Их отправили на проверку.