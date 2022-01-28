Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 января 2022 3:36

Соединение Ракитовского и Московского шоссе перенесли на неопределенный срок

Изменения в постановление подписали в мэрии Самары
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новую дорогу должны были построить до 2024 года

Новую дорогу должны были построить до 2024 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары внесла изменения в постановление о строительстве новой дороги в Кировском районе. Согласно подписанному документу, строительство дороги от Ракитовского до Московского шоссе перенесли на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что около 5-ой линии 19 км Московского шоссе в 2022 году появится новая дорога. Однако в изменениях указано, что это не предоставляется возможным в связи с нехваткой финансирования. Городские власти в пояснительной записке сообщили, что средства на строительство дороги будут выделены позднее.

Строительство новой дороги в Кировском районе должно было проходить в три этапа. На первом этапе планировалось построить выезд на Московское шоссе, на втором – продолжить строительство, а в заключении соединить новую дорогу с Московским шоссе. Работы должны были завершиться в 2023-2024 годах.

0