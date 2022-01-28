Конфликт между детьми произошел в школе №8. Фото: Яндекс.Карты

Родители мальчиков, обидевших второклассницу в Самаре, принесли свои извинения за поступок сыновей. Встреча между родителями детей-участников нашумевшего конфликта прошла в школе №8.

Напомним, конфликт между ученицей второго класса, двумя ее одноклассниками и третьеклассником произошел 18 января. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители. Чтобы примирить обе стороны, в школу пришли родители, психологи, представители Дома дружбы народов Самарской области, минобрнауки и городского департамента образования.

- Это двухуровневый межличностный конфликт между детьми и между родителями, - отметила председатель Ассоциации детских служб примирения Самарской области Татьяна Прянишникова. – Во время личной встречи каждый из отцов участников ссоры высказался и был выслушан. Это первый шаг, общение с родителями будет продолжено. Параллельно начнем работу с детьми. Все стороны согласились на дальнейшую работу. Главное, чтобы они примирились, а дети чувствовали себя защищенными.

На встрече присутствовал президент общественной организации «Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области» Сунатоло Назриев.

- Сразу после конфликта между детьми диаспора провела встречу с родителями мальчиков, - рассказал он. – Конфликт между детьми произошел из-за шалости, это подтвердил и отец пострадавшей девочки. Мы надеемся, что в этом классе воцарятся мир, дружба и взаимное уважение.

На встрече родители мальчиков, которые обидели одноклассницу, заверили, что уже провели дома воспитательные беседы с детьми, и извинились за поступок сыновей.

- Разработан пан урегулирования конфликта, с классом будут работать психологи, - прокомментировали в региональном министерстве образования. - Любые конфликты в школах разбираются подробно и обстоятельно.