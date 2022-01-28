В Самарской области мужчина пытался помочь другу-убийце избежать наказания

Тело убитого нашли в строительном вагончике в Шенталинском районе Фото: СУ СК России

Появились новые подробности убийства мужчины в деревне Карабикулово Шенталинского района. Его тело с ножевыми ранениями обнаружили в вагончике, где жили рабочие, Как выяснилось, помимо убийцы был тот, кто пытался скрыть следы преступления.

Все случилось в октябре 2021 года. Тогда по подозрению в убийстве задержали 60-летнего уроженца Кировской области. Мужчина рассказал, что вместе с приятелем распивал спиртные напитки. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Он схватил нож и несколько раз ударил собутыльника.

Уже скоро кировчанин окажется на скамье подсудимых. А вот еще один его знакомый только недавно стал фигурантом уголовного дела. Это 52-летний рабочий, который проживал на территории строительного общежития. Мужчина знал, что его приятель убил человека, и решил ему помочь. Он стер отпечатки пальцев с ножа и вложил его в руку погибшего.

— Своими действиями мужчина затруднил расследование и раскрытие преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РФ, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Обвиняемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы до 2 лет, арест до 6 месяцев либо лишения свободы на срок до 2 лет.