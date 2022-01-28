В Самарской области раскрыли банду вымогателей-рецидивистов

Четверых членов банды взяли под арест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области раскрыли банду, которая вымогала деньги у людей. В нее входили как минимум шесть жителей региона. Накануне, 27 января 2022 года, в отношении них возбудили уголовные дела — за бандитизм и незаконный оборот оружия. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, банду в период с ноября 2020 по июнь 2021 года создал 47-летний уроженец Татарстана Евгений Липкин. Насколько известно, он был судим за вымогательство, разбой и изнасилование. По некоторым данным, он имеет отношение к «смотрящему» за Самарской областью Юрию Десятову (прозвище — Дикан).

В преступную группу входили 45-летний житель Чапаевска, который умер весной прошлого года; 41-летний житель Безенчука; 46-летний житель Чапаевска; 36-летний житель Самары; 18-летний житель Чапаевска и 27-летний житель Самары. Почти все они имеют судимости.

У главаря банды и его пособника правоохранители нашли огнестрельное оружие. Это пистолет Макарова и переделка из газового пистолета. Четверых подозреваемых отправили под стражу, еще двоим суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас стражи порядка продолжают расследование.