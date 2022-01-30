В Самарской области нашли более двух тысяч новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в воскресенье, 30 января, выявили 2 155 новых заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Впервые с начала пандемии в регионе выявлено более 2-х тысяч заразившихся за сутки. Общее число заболевших достигло почти 220-ти тысяч.

Сообщается, что госпитализировано 249 человек, умерли девять заразившихся. Из ранее заболевших выздоровели 1 485 человек.

В Самарской области превышены показатели середины ноября прошлого года, когда находили порядка 1,7 тысячи за сутки. В новогодние праздники был заметный спад, когда было 200-300 новых заразившихся, а теперь в регионе резкий рост заболеваемости. Кроме того, сообщалось о новых случаях заражения новым штаммом «омикрон».