В Самарской области выявляют новые случаи заражения «омикроном» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые случаи «омикрона» выявили в Самарской области, сообщили в понедельник, 24 января, на оперативном штабе.

«Омикрон» является новым штаммом коронавируса, который быстрее распространяется. Специалисты оценивают, как заразившиеся переносят болезнь. По некоторым данным, заболевание проходит легче, пациенты жалуются на боли в суставах, при этом, пневмония у заразившихся развивается реже.

По последним данным, выявлено 28 новых случаев заражения «омикроном», ранее сообщали о 13-ти заразившихся. Кроме того, резко возросло количество заразившихся в целом. Если в новогодние праздники было в районе двухсот заразившихся за сутки, то сейчас уже более тысячи. Схожие показатели фиксировались в конце ноября прошлого года.

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