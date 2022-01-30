В самарской школе №8, где произошел конфликт между детьми, проводится проверка

В школе №8 проводится проверка. Фото - Яндекс.Карты

В самарской школе №8, где произошел конфликт между детьми младших классов, проводится проверка.

- Департамент образования всегда уделяет особое внимание любым конфликтам между детьми. С первого дня в ситуации разбираются правоохранительные органы. В целях всестороннего рассмотрения данного инцидента департаментом образования города проводится проверка в школе №8, - говорится в сообщении регионального правительства.

Напомним, конфликт произошел между ученицей второго класса, двумя ее одноклассниками и третьеклассником. В ситуации разбираются правоохранители, психологи, представители департамента образования.

Специалисты выясняют, какие в школе были приняты меры, чтобы не допустить случившегося, как ведется профилактика подобных случаев.