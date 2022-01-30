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Общество30 января 2022 18:53

В Самаре бывшего проректора снова задержали пьяным за рулем

Первый раз в пьяном виде его ловили в 2018 году
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Бывшего проректора уже ловили пьяным за рулем

Бывшего проректора уже ловили пьяным за рулем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в нетрезвом виде за рулем снова был задержан бывший проректор СамГУ, сообщает «Ночной Патруль Самара».

Ранее его уже ловили за езду в пьяном виде. Появилась информация, что он снова был задержан. Как сообщают активисты, он выражал недовольство и грозил увольнением сотрудникам ДПС, однако, уйти от ответственности ему не удалось.

В Самаре также несколько раз ловили в нетрезвом виде бывшего судью. При медосвидетельствовании было обнаружено, что он не только в состоянии алкогольного опьянения, но и находится под воздействием запрещенных веществ.

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