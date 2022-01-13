В Самаре снова поймали экс-судью, который вновь ехал нетрезвым

Экс-судью снова поймали пьяным за рулем. Фото - «Ночной Патруль Самара»

В Самаре снова задержали экс-судью, который опять ехал за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщается в группе «Ночной Патруль Самара».

Ранее его уже ловили в пьяном виде за рулем. Перед Новым город активисты «Ночного Патруля» помогли задержать его в районе Фрунзенского (Самарского) моста. Тогда водитель заявил, что является судьей, продемонстрировал соответствующее удостоверение и отказался проходить медосвидетельствование.

Однако, выяснилось, что полномочия судьи он сложил несколько лет назад. Известно, что с мая 2008 по январь 2014 года он занимал пост судьи в Безенчукском районном суде.

Как сообщают активисты «Ночного Патруля», на этот раз он выехал с предполагаемого нынешнего места работы. Пока он направлялся к автомобилю, его походка вызвала подозрения у активистов, ориентировку передали в ДПС и ближайший полк остановил экс-судью.

На этот раз мужчина согласился пройти медосвидетельствование, которое показало, что он действительно выпивал. С показаниями прибора мужчина не согласился, но в больнице медики также пришли к выводу, что он употреблял алкоголь. Как сообщает «Ночной Патруль Самара», при проведении тестов были найдены и другие вещества, при которых управлять автомобилем запрещено.

Как ранее сообщал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, на экс-судью составили протокол и направили материалы в прокуратуру еще за прошлый раз.

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