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Происшествия31 января 2022 8:57

«Мотор вдавило в салон»: спасатели рассказали о страшной аварии с двумя погибшими под Самарой

Подробности страшной аварии с двумя погибшими под Самарой 30 января 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В аварии погиб водитель и пассажир "Приоры. Фото: ПСС САмарской области

В аварии погиб водитель и пассажир "Приоры. Фото: ПСС САмарской области

Вечером, 30 января 2022 года, в Самарской области на обводной трассе Самара-Волгоград, произошло страшное ДТП, в котором погибли два человека. По предварительным данным, водитель «Ауди А5» выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб врезался в «Ладу Приору». В результате погибли два человека, двое детей и один взрослый были доставлены в больницу.

На месте аварии работали сотрудники экстренных служб региона. Чтобы извлечь тела погибших из отечественной легковушки, пришлось вызывать спасателей со специнструментом.

- В результате столкновения моторный отсек и кузов отечественного автомобиля были сильно деформированы. Используя гидравлический разжим, спасатели извлекли двоих погибших из салона аварийного автомобиля, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

Как рассказали полицейские, водитель и пассажир «Приоры» скончались до приезда скорой помощи. С места аварии госпитализированы двое несовершеннолетних, которые ехали в «Приоре», и водитель «Ауди». В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

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