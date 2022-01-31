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Общество31 января 2022 14:05

Пансионаты и детские дома Самарской области переходят в режим обсервации с 1 февраля 2022 года

Об этом сообщили на заседании оперштаба
Алена ПРОВКИНА
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В регионе растет заболеваемость

В регионе растет заболеваемость

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области детские дома и пансионаты переведут в режим обсервации. Это решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Заседание прошло 31 января 2022 года. Режим обсервации – карантина – вводят для ликвидации очага инфекционных заболеваний. Заболеваемость COVID-19 продолжает расти в регионе. Теперь с 1 февраля 2022 детские дома и пансионаты под наблюдением. Социальные работники будут работать 14 дней, получив все необходимые выплаты.

Напомним, что за последние сутки в регионе выявили 2 478 новых случаев коронавируса. Это новые антирекорд по приросту больных.

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