Оперативный штаб Самарской области принял важные решения по защите от омикрона: вот они

Врачи сейчас работают в очень напряженном ритме

В Самарской области на заседании оперативного штаба по защите от коронавируса назвали первоочередные меры по приостановке распространения омикрона. Они начнут действовать уже с первого февраля. В первую очередь от коронавируса и его нового штамма защитят детей.

Школы на удаленку переводить будут только в том случае, если достигнут порог по заболеваемости. Зато уже точно с 1 февраля несовершеннолетним нельзя будет посещать театры, культурные и развлекательные учреждения. Запрет устанавливается на две недели - до 14 февраля 2022 года.

На дистанционку переведут секции дополнительного образования там, где смешиваются дети из разных учебных коллективов. Это нужно для того, чтобы разорвать цепочки заражения.

Также на режим обсервации переведут пансионаты и детские дома. Их сотрудники будут работать вахтами по 14 дней.

А поликлиники перейдут на режим работы без диспансеризаций, плановых профосмотров и консультаций у узких специалистов. Стационары продолжат работу в прежнем режиме.

Сейчас ситуация с омикроном в регионе не самая радужная. Число больных все время растет и поликлиники не справляются с числом тех, кто хочет хотя бы просто получить больничный.