Самарские полицейские начали поиски пропавшей 16-летней девушки

Девушка ушла из дома без верхней одежды. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре пропала 16-летняя девушка-подросток. О ее местоположении неизвестно с 30 января 2022 года.

Вечером, в день пропажи Евы Карташовой, местный житель обратился в полицию и в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой о помощи. Его дочь ушла из дома по улице Мориса Тереза в 16:30. Сейчас правоохранители и волонтеры активно занимаются поисками пропавшей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Известно, что девушка ушла из дома без верхней одежды и босая. Она была одета: в темную футболку, черно-белые штаны и черные носки. Приметы девушки: славянская внешность, на вид 16-17 лет, рост 155 сантиметров, худощавая, волосы светло-русые, прямые, глаза голубые.