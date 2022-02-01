В Самаре завершились поиски девочки, которая пропала в летней одежде

Ева вернулась домой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские завершили поиски 16-летней Евы К. Она бесследно исчезла 30 января - ушла из дома на улице Мориса Тореза и перестала выходить на связь. К счастью, розыск закончился успешно.

- Несовершеннолетняя вернулась домой. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что сейчас правоохранители составляют все необходимые документы. Также они проведут с девочкой профилактическую беседу, как и с заявителем о пропаже - ее отцом.