Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 февраля 2022 5:11

В Самаре завершились поиски девочки, которая пропала в летней одежде

16-летнюю Еву искали с 30 января
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ева вернулась домой

Ева вернулась домой

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре полицейские завершили поиски 16-летней Евы К. Она бесследно исчезла 30 января - ушла из дома на улице Мориса Тореза и перестала выходить на связь. К счастью, розыск закончился успешно.

- Несовершеннолетняя вернулась домой. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В ведомстве отмечают, что сейчас правоохранители составляют все необходимые документы. Также они проведут с девочкой профилактическую беседу, как и с заявителем о пропаже - ее отцом.

0