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Общество2 февраля 2022 9:21

Желтый уровень опасности объявили из-за снега и дождя в Самарской области

Жителей региона предупреждают об ухудшении погоды 3 и 4 февраля 2022 года
Алия Хафизова
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Самарцев призывают переждать непогоду дома

Самарцев призывают переждать непогоду дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ближайшие два дня синоптики прогнозируют сильные осадки, порывистый ветер и гололед.

— 3 февраля и ночью 4 февраля 2022 года в Самарской области ожидаются снег, мокрый снег и дождь, а также метель при видимости 500-1000 метров. Порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололед, — сообщили в Приволжском УГМС.

Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует жителям воздержаться от поездок на личном транспорте и по возможности остаться дома. Если все же придется выйти на улицу, необходимо быть внимательнее и осторожнее. Из-за гололеда велик риск упасть и получить травму.