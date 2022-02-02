В Самаре 865 классов закрыли на карантин из-за коронавируса

Среди детей отмечается высокая заболеваемости ОРВИ и COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отмечается рост заболеваемости в образовательных учреждениях. На больничном сейчас находятся 24 794 человека: у 5138 выявили COVID-19, а у 22 656 — ОРВИ. На карантин закрыты 1629 классов.

— Учеников 865 классов перевели на удаленный формат из-за коронавируса, еще 764 — по причине ОРВИ. Полностью закрыты на карантин 14 школ, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, со 2 февраля 2022 года в областной столице изменился формат работы учреждений дополнительного образования. Их перевели на дистанционку. Сколько она продлится, пока не известно. Как отмечают власти города, данная мера будет действовать до особого распоряжения.