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Здоровье2 февраля 2022 11:05

В Самаре 865 классов закрыли на карантин из-за коронавируса

В образовательных учреждениях города болеют КВИ более 5 тысяч человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Среди детей отмечается высокая заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Среди детей отмечается высокая заболеваемости ОРВИ и COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отмечается рост заболеваемости в образовательных учреждениях. На больничном сейчас находятся 24 794 человека: у 5138 выявили COVID-19, а у 22 656 — ОРВИ. На карантин закрыты 1629 классов.

— Учеников 865 классов перевели на удаленный формат из-за коронавируса, еще 764 — по причине ОРВИ. Полностью закрыты на карантин 14 школ, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Напомним, со 2 февраля 2022 года в областной столице изменился формат работы учреждений дополнительного образования. Их перевели на дистанционку. Сколько она продлится, пока не известно. Как отмечают власти города, данная мера будет действовать до особого распоряжения.

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