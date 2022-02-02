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Общество2 февраля 2022 12:57

Более 165% месячной нормы снега выпало в Самаре в январе 2022 года

Февраль тоже обещает быть богатым на осадки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Высота снежного покрова в Самаре достигла 62 см

Высота снежного покрова в Самаре достигла 62 см

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги января 2022 года. Второй месяц зимы выдался очень снежным. Выпало 79 мм осадков, что составило 168% от месячной нормы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— За первый день февраля добавилось еще 5 мм осадков. Это уже 12,1% от нормы. К настоящему времени высота снежного покрова в городе достигла 62 см, — отметили в мэрии.

В ближайшие два дня, 3 и 4 февраля 2022 года, Самару вновь может завалить снегом. Синоптики прогнозируют сильные осадки, в том числе дождь. По их данным за двое суток может выпасть до 30 мм осадков. В прошлом году почти такое же количество зафиксировали за четверо суток.

Жителям Самары предстоит пройти еще одно испытание на прочность. Власти отмечают, что все службы благоустройства перевели в усиленный режим работы. Коммунальщики готовы к борьбе с последствиями непогоды.

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