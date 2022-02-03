В Самарской области из-за метели перекрыли движение на трассе М-5 Урал 3 февраля 2022 года

Ограничение ориентировочно снимут в 13 часов Фото: Виктория МИНАЕВА

Утром, 3 февраля 2022 года, ФКУ «Поволжуправтодор» объявил о временном ограничении движения на трассе М-5 Урал в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ограничение действует с 6:30 утра, 3 февраля 2022 года.

По данным дорожников, ограничение будет действовать с 93 по 132 км (+565 м) трассы М-5 на участке «Подъезд к Оренбургу». Проезд будет закрыт для грузового и маршрутного транспорта. Ориентировочно запрет на движение будет снят в 13:00, 3 февраля 2022 года.

В настоящее время в Самарской области наблюдается порывистый ветер, сильная метель, а на дорогах ограниченная видимость. В ГУ МЧС по Самарской области просят быть внимательными на дорогах и по возможности отложить длительные поездки.

Ранее Минтранс сообщал о возможном закрытии трасс из-за непогоды. Вероятно, что это будет не единственная автодорога в Самарской области, на которой временно ограничат движение из-за снежного бурана.