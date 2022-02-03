В Самарской области 3 февраля 2022 года из-за бурана будут перекрыты трассы

Трассы могут быть закрыты из-за метели Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство транспорта Самарской области предупредило о временном ограничении движения на автомобильных дорогах Самарской области. В связи с тем, что 3 февраля 2022 года синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий – снег, метель, сильный ветер, трассы региона могут быть закрыты.

- В связи с сильным снегопадом на территории области будет ограничено движение на автомобильных дорогах области. Будьте внимательны и осторожны, - сообщили в региональном министерстве транспорта.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, в настоящее время никаких действующих ограничений нет. Сообщение от минтранса было прислано заранее на перспективу развития событий в регионе.

- «Будет ограничено» - это не значит, что уже перекрыли. Когда и где конкретно будет введено ограничение, будет сообщено дополнительно, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 3 февраля 2022 года в Самарской области ожидаются сильные осадки, местами очень сильный снег, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с, на дорогах снежные заносы. Жителей Самары и Самарской области попросили соблюдать осторожность. Сотрудники ГИБДД рекомендуют водителям остаться дома и не отправляться в дальние поездки.