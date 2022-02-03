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Общество3 февраля 2022 9:10

Автобус № 34 изменил маршрут из-за потопа на ул. Ставропольской в Самаре

Аварийная бригада уже занимается устранением утечки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобус № 34 направили в объезд участка на пересечении улиц Пугачевской и Ставропольской

Автобус № 34 направили в объезд участка на пересечении улиц Пугачевской и Ставропольской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один автобус пустили в объезд из-за потопа на пересечении улиц Пугачевской и Ставропольской. Схему движения в четверг, 3 февраля 2022 года, изменил маршрут № 34. Об этом в твиттере сообщает компания «СамараАвтоГаз».

— Автобусы № 34 при выезде из парка будут курсировать по улицам Пугачевской, Черемшанской и Алма-Атинской и далее по своим маршрутам. Такая схема будет действовать в обоих направлениях, — отмечает перевозчик.

По данным компании «РКС-Самара», утечка произошла из водопроводной камеры на улице Нежинской, 100. На время аварийных работ в нескольких домах отключили холодную воду. Это частный сектор по улицам Нежинской, 100-121 и Пугачевской, 87-99. Срок завершения ремонта, пока не уточняется. Воду с проезжей части специалисты уже частично откачали.

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