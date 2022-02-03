Самарскую стройфирму заподозрили в неуплате налогов на 120 млн рублей

В "гости" к уклонистам от налогов нагрянули бойцы ОМОН Фото: Скриншот с видео

Еще одну самарскую фирму уличили в уклонении от уплаты налогов. Как выяснилось, одна из строительных компаний задолжала государству свыше 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, налоговую решил обмануть кто-то из сотрудников ООО. В период с октября по декабрь 2021 года фискалам предоставили налоговую декларацию с ложными сведениями о заключении договоров субподряда. В документе были указаны организации, с которыми якобы сотрудничала фирма. На самом деле они друг с другом не работали. Благодаря этой афере строительная компания не заплатила налоги на очень крупную сумму.

Недавно правоохранители провели в офисе ООО обыски. Они изъяли оттуда всю необходимую для расследования документацию. Сейчас следователи продолжают устанавливать все детали преступления.

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