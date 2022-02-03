В Самаре нашли сугробы высотой 62 сантиметра

В Самаре выпало много снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в первые дни февраля выпало 42% месячной нормы осадков, высота снежного покрова при этом достигла 69 см, сообщили в городской администрации.

По данным Приволжского УГМС, снег будет идти до конца недели и в ближайшие выходные. В регионе объявлен желтый уровень опасности, прогнозируют, гололед, сильный ветер и метель.

В Самаре на уборке снега работает 391 единица техники, задействовано 3 412 уборщиков. Чистят дороги, тротуары, дворы, подъезды к больницам и социальным объектам.

В регионе создан штаб, где координируют работу по уборке снега.

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