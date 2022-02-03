В Самаре назвали результаты служебной проверки в департаменте, сотрудники которого пририсовали архитектору усы Гитлера

В Самаре рассказали, кто подставил департамент градостроительства

В мэрии Самары рассказали о результатах проведенной в департаменте градостроительства служебной проверки. Она была инициирована после того, как в твиттер-аккаунте ведомства появилась оскорбительная запись, адресованная одному из самарских архитекторов-градозащитников. Виталию Стадникову, бывшему советнику губернатора, пририсовали усы, как у Гитлера, и намекнули на то, что он обманывает жителей Пятой Просеки. После этого в социальных сетях стали обсуждать, что кто-то из сотрудников испытывает к архитектору слишком личные чувства. Сам Виталий Стадников отметил, что у него не осталось негативного осадка, он понимает, что больше видимо возразить ему нечего.

Вскоре страничка в твиттере была закрыта, мэрия сообщила о ведущейся проверке. И вот подоспели ее результаты:

- Был установлен факт ненадлежащего обеспечения безопасности учётной записи официальной страницы Департамента в социальной сети «Twitter». По этой причине было принято решение о создании аккаунта https:twitter.com/dgs_63 с использованием практических рекомендаций по защите учетных записей социальной сети «Twitter». - рассказали в мэрии.

То есть теперь узнавать новости можно на новой страничке департамента. Остается надеяться, что она защищена в достаточной мере и теперь никаких несанкционированных твитов на ней не появится.