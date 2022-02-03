Жителям Самары больничные листы хотят выдавать дистанционно

В Самаре в поликлиниках огромные очереди Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ближайшее время в Самаре могут ввести практику оформления больничных дистанционно. Как рассказал заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко, сейчас этот вопрос рассматривают на федеральном уровне.

- Действительно, есть пациенты, которые чувствуют себя плохо, имеют признаки ОРВИ, и им просто нужно отлежаться дома, чтобы не заражать окружающих. И им нужен листок нетрудоспособности, но нет желания идти в больницу, где можно подцепить худший вирус, или же невозможно дождаться врача на дом. И им можно выдавать больничный дистанционно, - отметил Сергей Вдовенко.

Он уточнил, что сейчас вопрос решают на федеральном уровне, всю документацию должны спустить на места уже в ближайшее время, чтобы все было легитимно. И эта практика будет использоваться и в дальнейшем.

Ранее мы рассказывали о сложившейся в поликлиниках Самары ситуации: врачи болеют, людей не хватает, очередь из вызовов слишком длинная. Новый штамм коронавируса вызывает болезнь с менее тяжелым течением, но заболевших стало в разы больше. И, конечно же, система здравоохранения трещит по швам. Если бы у жителей была возможность получить больничный дистанционно, то в очереди на прием врача или на выезд врача были бы только люди с тяжелыми симптомами, которым необходимо внимание врачей. Остальных бы могли проверять в порядке очереди в течение более длительного времени. В некоторых зарубежных странах такая практика уже внедрена и это помогает снять нагрузку с первичного звена здравоохранения.