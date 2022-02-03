В части школ Самарской области 4 февраля 2022 года отменят занятия

Жители Самары показали дороги, по которым не смогли проехать школьные автобусы

4 февраля 2022 года в части школ Самарской области отменят занятия - ограничения установят на один день. Это коснется тех муниципалитетов, где есть серьезные проблемы с расчисткой дорог, по которым осуществляют движение школьные автобусы. Например, 3 февраля на подобные сложности жаловались даже в Красноглинском районе. Проблемы возникли и в Кинель-Черкасском районе. Здесь сугробы достигли трех метров, и техника не справлялась с последствиями снегопада.

На оперативном совещании Виктор Кудряшов дал поручение приостановить занятия в школах, если будут проблемы с расчисткой дорог. В это время также будет введено ограничение на движение школьных автобусов.

Синоптики отмечают, что снег не прекратится до конца недели, но снегопад станет менее сильным. Сейчас все коммунальные службы работают в авральном режиме. А в ночь на расчистку дорог выйдет сельхозтехника, техника предприятий и организаций и МЧС.