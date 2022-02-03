На шести участках дорог в Самарской области продлили ограничения из-за снегопада

В Самарской области на трассах ограничивают проезд из-за снегопада Фото: Виктория МИНАЕВА

В Самарской области продлили ограничения для грузовиков и автобусов на шести участках дорог. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ограничения вводят из-за сильных снегопадов, обрушившихся на Самарскую область. В текущей ситуации создан штаб для координации работ по уборке снега.

По-прежнему нельзя проехать на следующих дорогах:

- с 0 по 165 км на дороге Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград;

- с 861 по 1194 км трассы М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск;

- с 136 км по 209 км трассы Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск на участке Ульяновск - Димитровград - Самара;

- с 29 по 93 км дороги М-5 «Урал» на участке подъезд к Оренбургу;

- с 8 км по 195 км дороги А-300 Самара - Большая Черниговка с Республикой Казахстан;

- с 294 км по 328 км дороги М-5 «Урал» подъезд к Ульяновску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за снегопада под Самарой выстроились ряды фур, люди жалуются на пробки

Частично проблема вызвана еще и тем, что движение грузового транспорта в регионе периодически ограничивают (подробнее)