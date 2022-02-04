Рекордное количество снега выпало в Самарской области 3 февраля 2022 года

В Самаре погода побила рекорд по осадкам 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 3 февраля 2022 года, в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Снегопад с дождем обновил рекорды в 8 населенных пунктах региона. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Больше всего осадков вчера выпало в Клявлине — 26,3 мм. Это на 8 мм больше, чем в 2020 году. На втором месте — Самара. В областной столице максимум количества осадков составил 24,3 мм. Отклонение от предыдущего значения — 4,3 мм. Побит рекорд 2020 года. Показатели двухлетней давности также были перекрыты в Тольятти (15,6 мм), в Сызрани (13,5 мм), Кинель-Черкассах (16,3 мм) и в Новодевичье (11,5 мм).

Самый старый рекорд, который накануне побил снегопад, — 1965 года. Его зафиксировали в Аглосе. Там выпало 12,7 мм осадков, что на 0,2 мм больше, чем 57 лет назад. А вот в Безенчуке оказался перекрыт максимум 2001 года. Вчера там зафиксировали 11,6 мм осадков. Отклонение от предыдущего значения составило 1,5 мм.

Напомним, стихия продолжит бушевать и днем в пятницу, 4 февраля 2022 года. В Самарской области из-за мокрого снега и гололеда объявлен желтый уровень опасности.