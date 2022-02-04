В Утевке под Самарой нашли легендарного иконописца Григория Журавлева

Раскопки проводились в 2021 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Утевка под Самарой нашли легендарного иконописца Григория Журавлева. Его останки археологи обнаружили в 2021 году. Об этом рассказал ученый секретарь музеи им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков.

Знаковая для региона находка была сделана в Нефтегорском районе, в селе Утевка, где жил и творил знаменитый художник. Григорий Журавлев прославился на всю страну еще при жизни. Он родился в крестьянской семье инвалидом, с атрофированными ногами и руками. Однако сумел научиться рисовать, держа кисть в зубах. Талантливый художник не остался незамеченным – он расписывал храмы, писал иконы и даже нарисовал портрет царской семьи по заказу императора Николая II.

Существовала информация, что Григорий Журавлев похоронен в Утевке. В 2021 году археологи нашли возле местного храма останки, которые предположительно принадлежали знаменитому иконописцу, и передали их на экспертизу.

- Останки были идентифицированы антропологами - рассказал Дмитрий Сташенков.

Эксперты доказали, что они принадлежат Григорию Журавлеву.