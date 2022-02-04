Новый антирекорд: коронавирус 4 февраля 2022 года подкосил 3 772 жителей Самарской области

В больницы региона за сутки госпитализировали 421 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кривая заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжает стабильно идти вверх. В пятницу, 4 февраля 2022 года, регион установил новый антирекорд. За сутки выявили 3 772 случая заражения. Общее число достигло 234 854.

За минувшие сутки в больницы попал 421 житель Самарской области. Это самое большое количество госпитализаций за последние три недели. Есть и хорошие новости. Выздоровели еще 1 648 человек. Они закончили лечение и выписались с больничного. За все время побороть COVID-19 удалось уже 202 430 пациентам.

Обновилась и статистика по смертям. Умерли еще 13 ковид-больных. Общее число летальных случаев теперь составляет 6 747.

Напомним, на этой неделе губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление о введении новых коронавирусных ограничений. В регионе запретили проводить спортивные мероприятия для подростков. Кроме того, до 15 февраля 2022 года несовершеннолетние не смогут посещать учреждения культуры. Медицинские организации перевели на экстренных режим работы.