«Собаки живы»: департамент ветеринарии Самарской области отреагировал на обвинения сотрудников отлова

Чиновники прокомментировали жуткое видео Фото: принтскрин видео.

В Самаре сотрудников отлова бродячих собак обвинили в том, что они якобы задушили собаку на улице прямо на глазах изумленных прохожих. После публикации видеоролика в социальных сетях и СМИ, департамент ветеринарии Самарской области прокомментировал данную ситуацию.

- Данная информация о задушенных собаках не соответствует действительности. Присутствующие на видео собаки - живы. Они были пойманы в рамках плановой работы по отлову безнадзорных животных в соответствии с протоколами ОСВВ. В настоящий момент животные находятся на передержке и ожидают очереди на стерилизацию, - сообщили чиновники.

Напомним, жуткое видео появилось в социальных сетях и быстро вызвало общественный резонанс. Автор видеоролика утверждает, что коммунальщики жестоко поймали бродячих псов и даже задушили одну из собак удавкой. Однако в организации, которая занимается отловом бездомных животных в Самаре – приюте «Добрые люди», рассказали, что с собакой все в порядке и даже предъявили видеозапись, на которой «черная собака с Вилоновской» жива и здорова. Это же подтвердили и в департаменте ветеринарии.