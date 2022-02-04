«Они просто старые»: чиновники объяснили, почему в Самаре так часто ломаются трамваи

ТТУ поддерживает "старичков" в рабочем состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары обратили внимание, что в последнее время в городе усугубилась ситуация с общественным транспортом. Сложная обстановка наблюдается с автобусами, а теперь самарцы начали жаловаться на отсутствие трамваев.

- Проблема с общественным транспортом усугубилась, и большинство трамваев едут в депо пустые с пояснением «трамвай неисправен». После разговора с кондуктором появилась информация, что половина трамваев в Самаре неисправны, - обратился за объяснением к чиновникам житель Самары.

Так, самарцы отметили, что по городу передвигаются трамваи «прошлого века», у которых не работают двери и мигает свет в вагоне. Также общественный транспорт стал часто останавливаться на путях из-за неисправности проводки.

В департаменте транспорта Самары объяснили причину напряженной обстановки.

- Основной парк трамваев города составляют трамваи с большими сроками пробега. Тем не менее, техслужба ТТУ поддерживает их в работопригодном состоянии, - ответили в дептрансе.

Напомним, утром, 4 февраля 2022 года, в Самаре произошло ЧП. На улице Ставропольской трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в паркинг. Не удержался на путях первый вагон состава. Интернет-пользователи предположили, что происшествие могло быть спровоцировано непогодой. Контактная сеть трамваев к утру покрылась льдом. Из-за чего после соприкосновения токоприемников с проводами в разные стороны разлетались искры. Кроме того, рельсы оказались завалены снегом. Однако были и комментарии по поводу технического состояния трамваев из-за их большого срока эксплуатации.