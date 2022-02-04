Трамвай сошел с рельсов на ул. Ставропольской в Самаре 4 февраля 2022 года

Пассажирам трамвая пришлось продолжить путь пешком Фото: Скриншот с видео

Утром в пятницу, 4 февраля 2022 года, в Самаре произошло ЧП с общественным транспортом. На улице Ставропольской трамвай № 13 сошел с рельсов и врезался в паркинг. Не удержался на путях первый вагон состава. Последствия происшествия с высоты птичьего полета снял видеоблогер Сергей Бобин.

— Эти старые Татры уже давно пора списать и закупить новые трамваи, — прокомментировал ролик один из интернет-пользователей.

Другие горожане считают, что ЧП могло произойти из-за непогоды. В ночь на 4 февраля 2022 года в Самаре шел сильный снегопад с дождем. По словам самарцев, контактная сеть трамваев к утру покрылась льдом. Из-за чего после соприкосновения токоприемников с проводами в разные стороны разлетались искры. Кроме того, рельсы оказались завалены снегом.

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