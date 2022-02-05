Все школы Самары отправили на дистанционное обучение с 7 февраля 2022 года

Детям придется снова поучиться дома. Впрочем, в такую погоду это даже благо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все школы Самары отправляют на дистанционку с 7 февраля 2022 года. Это коснется учеников 5-8 и 10 классов. Останутся учиться очно только ученики начальной школы и 9, 11 классов. Решение принял оперативный штаб города с учетом рекомендаций старших коллег. Впрочем, первоклассники, скорее всего, также останутся дома: руководству школ рекомендовали перенести на 7 февраля начало дополнительных каникул.

- За предыдущие четыре дня отмечен стремительный рост числа заболевших сотрудников общеобразовательных учреждений Самары и школьников среднего звена, в том числе увеличиваются случаи заболевания коронавирусом, - уточнила Елена Лапушкина.

Также на заседании оперштаба сообщили, что сейчас из-за болезни на уроках отсутствуют 25 843 человека - это 21% от всех учеников города. У 2310 человек выявлен коронавирус. 1279 классов уже были закрыты на карантин. Болеют и сотрудники школ: учителя, обслуживающий персонал. Всего листки нетрудоспособности получили 2985 человек.

Напомним, что на оперштабе региона также приняли решение о недопуске несовершеннолетних в культурные учреждения: в музеи, театры, кино.