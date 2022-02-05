В Самаре отменили концерт Басты во Дворце спорта 9 февраля 2022 года

Концерт рэпера Басты, который должен был состояться 9 февраля 2022 года, был отменен. Музыкант не выступит во Дворце спорта из-за всплеска заболеваемости коронавируса.

Решение об отмене концерта принял региональный оперштаб, они объяснили это нестабильной эпидемиологической обстановкой. Принимающая сторона направила организаторам выступления предложение о переносе концерта на другие даты, когда заболеваемость пойдет на спад.

От организаторов концерта пока не поступало информации о возврате денег за билеты и новой дате концерта рэпера.

Напомним, ранее в Самарской области отменили несколько детских концертов и спектаклей в связи с новыми ограничениями, запрещающими детям и подросткам посещать учреждения культуры, чтобы оградить ребят от массового скопления людей.