Какие детские концерты отменили или перенесли из-за коронавируса в Самаре в феврале 2022

Детям и подросткам пока нельзя ходить в музеи и театры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Самаре ввели новые ограничения из-за коронавируса. В последнее время фиксируют резкий рост заражений, количество новых заболевших стремится к трех тысячам в сутки. Также находят новые случаи «омикрона».

По данным регионального оперштаба, рост фиксируют, в том числе, в возрастных группах до 18 лет, при этом прививки от коронавируса для детей появились совсем недавно.

В таких условиях приняли решение запретить детям и подросткам посещать учреждения культуры, чтобы оградить ребят от массового скопления людей. Пока ограничения введены на две недели, начиная с 1 февраля.

В таких условиях концертные площадки начли переносить или отменять детские постановки.

Что перенесли или отменили

В филармонии переносят три детских концерта. Концерт «Полет во вселенную благозвучия», запланированный на 6 февраля, переносится на 17 апреля. Это концерт с видеорядом, на котором выступит струнный квартет «Caprise» и прозвучит орган. В программе – произведения Баха, Моцарта и Чайковского.

С 13 февраля на 10 апреля переносится концерт «Вдвоем играть веселее». Зрители услышат флейту и арфу, концерт сопровождается видеорядом. Кстати, этот концерт уже переносили, изначально он был запланирован на 7 ноября прошлого года.

Также с 13 февраля на 10 апреля переносится концерт «В гости к Моцартам». Во время концерта юные зрители услышат произведения Вольфганга Амадея Моцарта и его отца Леопольда Моцарта. И вновь это второй перенос концерта, изначально он был запланирован также на 7 ноября 2021 года.

В театре оперы и балета спектакль «Чиполлино» переносится с 6 февраля на 2 апреля. Опера «История Кая и Герды», дневной и вечерний спектакли, переносится с 12 февраля на 26 марта.

Отменяются запланированная на 13 февраля экскурсия «В гостях у Щелкунчика», опера «Игроки» (16 февраля), музыкальная сказка «Золотой ключик» (26 марта) и запланированная на 26 марта опера «История Кая и Герды».

Театр «Город» переносит спектакль «Снежная королева» с 5 на 27 февраля, а «Кошкин дом» - с 6 на 26 февраля. Спектакль «Пушустрик, или ушастые проделки», запланированный на 13 февраля, отеняется.

В самарском театре кукол объявили о переносе своих спектаклей, запланированных на время запрета. Новых дат пока нет, о них в театре сообщат в дальнейшем в своих социальных сетях и на сайте.

В самарской областной библиотеке для молодежи объявили, что на время запретов несовершеннолетние читатели обслуживаться не будут. Но их родители могут сдавать и получать книги в прежнем режиме.

В самарской областной библиотеке также сообщили, что не будут обслуживать несовершеннолетних, а взамен предлагают детям и подросткам воспользоваться своими электронными ресурсами в онлайн-режиме.

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