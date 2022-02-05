В Самаре за сутки коронавирусом заразились 2106 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 5 февраля появилась обновленная статистика по заболеваемости коронавирусом в Самарской области. Регион побил очередной антирекорд и количество заболевших за сутки почти достигло 4000 человек.

Больше всего заболевших обнаружили в Самаре – 2106 случаев заражения. В лидерах по количеству заражений в регионе также значатся Тольятти (322 человека), Сызрань (288 человек), Новокуйбышевск (166 человек) и Волжский район (127 человек).

Всего на 5 февраля зафиксировано 3974 новых случая коронавируса, 3604 из которых обнаружено при обследовании с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 370 человек не имели клинических проявлений.

Количество заболевших в Самарской области неуклонно растет и создает коллапсы в учреждениях здравоохранения. Жители жалуются на большие очереди в больницах и ждут прием по 5 часов, не взирая на температуру.