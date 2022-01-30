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Общество30 января 2022 18:22

Самарцы в соцсетях пожаловались на большие очереди в больницу

Сообщается, что люди с температурой по 5 часов ждут приема
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Самарцы жалуются на очереди в больницах. Фото - скриншот

Самарцы жалуются на очереди в больницах. Фото - скриншот

Самарцы пожаловались на длительное ожидание на прием к врачу. Как писали пользователи в группе «Подслушано | Самара», люди с температурой сидят по 5 часов.

Ранее сообщалось, что городские поликлиники перестали принимать плановых пациентов, ведут прием только для пациентов с температурой и признаками ОРВИ. Это связано с ростом заболеваемостью коронавирусом, в области теперь находят по 2 тысячи заразившихся за сутки, также находят новых заразившихся штаммом «омикрон».

Недовольные самарцы также отметили в записи в соцсетях, что помещения не проветриваются, а ионизаторы воздуха не применяются.