Самарцы в соцсетях пожаловались на большие очереди в больницу

Самарцы жалуются на очереди в больницах. Фото - скриншот

Самарцы пожаловались на длительное ожидание на прием к врачу. Как писали пользователи в группе «Подслушано | Самара», люди с температурой сидят по 5 часов.

Ранее сообщалось, что городские поликлиники перестали принимать плановых пациентов, ведут прием только для пациентов с температурой и признаками ОРВИ. Это связано с ростом заболеваемостью коронавирусом, в области теперь находят по 2 тысячи заразившихся за сутки, также находят новых заразившихся штаммом «омикрон».

Недовольные самарцы также отметили в записи в соцсетях, что помещения не проветриваются, а ионизаторы воздуха не применяются.